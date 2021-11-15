Девятилетний мальчик стал десятой жертвой давки на концерте Трэвиса Скотта

Хьюстон, 15 ноября. В больнице скончался девятилетний мальчик Эрза Блаунт, пострадавший в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Техасе, он стал десятой жертвой инцидента, сообщает CBS News.

Адвокаты семьи погибшего на прошлой неделе заявляли, что врачи ввели ребенка в медицинскую кому, пытаясь справиться с тяжелыми травмами почек, печени и мозга. Юристы отметили, что намерены добиваться справедливости ради семьи Блаунтов.

«Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына», — заявили адвокаты семьи Блаунт.

На музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе 5 ноября в результате давки погибли несколько человек, более 300 посетителям оказали помощь. Давка началась во время выступления Трэвиса Скотта.

Музыкант заявил, что молится о пострадавших на концерте и признался, что «полностью опустошен» произошедшей трагедией. Скотт подчеркнул, что содействует ходу расследования инцидента.