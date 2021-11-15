Стоимость российского бизнес-джета Aurus составит от 39 до 50 миллионов долларов

Дубай, 15 ноября. Цена на российский самолет Aurus Business Jet варьируется от 39 до 50 миллионов долларов. Конкретная стоимость будет зависеть от желаемой комплектации, рассказала глава Ростеха Сергей Чемезов на Международного авиасалона Dubai Airshow.

По его словам, это еще не потолок. Например, Boeing будет стоить 60-65 миллионов долларов в зависимости от комплектации. Чемезов отметил, что интерес к новым бизнес-джетам уже проявляют российские частные компании. Борт оснащен оборудованием для выхода в интернет. Клиенты самолета также смогут принять душ прямо во время полета.

«Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета — больше 7 тыс. км, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко», — рассказал Чемезов.

В рамках мероприятия представители АО «Кронштадт» продемонстрировали и свою разработку. Ими была показана система, которая способна управлять несколькими разнородными беспилотниками одновременно.