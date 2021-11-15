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Композиция Эда Ширана Bad Habits стала лучшей песней по версии MTV EMA 2021

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 07:09
Общество
Композиция Эда Ширана Bad Habits стала лучшей песней по версии MTV EMA 2021
szigetfestival.com  /  Rockstar

Будапешт, 15 ноября. Британский исполнитель и автор песен Эд Ширан стал обладателем главной награды музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021. Об этом сообщается на официальной странице MTV в Twitter.

Композиция Bad Habits, вышедшая в июне текущего года и ставшая первым сольным релизом Ширана с 2017 года, получила звание «Лучшей песни». Номинированы были также канадский исполнитель Джастин Бибер с треком Peaches, американские певицы Doja Cat с Kiss Me More и Оливия Родриго с композицией Drivers License, а также рэпер Lil Nas X с треком Montero (Call Me By Your Name) и дуэт Джастина Бибера и The Kid Laroi с совместной композицией Stay. Сам же Ширан стал «Лучшим исполнителем».

Премия была учреждена 27 лет назад музыкальным телеканалом MTV Europe. Победителей выбирают сами слушатели путем онлайн-голосования. В этом году награды выдавали в Будапеште.

Выбирают и победителей театральной премии «Золотая маска». Номинированы были более 400 спектаклей, артистов и организаций.

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