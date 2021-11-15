Кот по кличке Картошка рассмешил пользователей Сети своими играми в ванной

Москва, 15 ноября. Белый кот по кличке Картошка стал героем смешного видео в соцсети. Пользователей покорило необычное занятие пушистика, которым он занимался в ванной.

Домашние животные уже давно стали одними из любимых героев роликов в интернете. Некоторые четвероногие друзья даже обзавелись собственными аккаунтами в соцсетях, набирая миллионы просмотров и подписчиков. За это хозяева готовы простить хвостатым любимцам любые шалости.

Так, в Сети появилось новое видео с баловством одного кота, чье имя переводится как Картошка. Озорник, стоя задними лапами на унитазе в ванной, решил разодрать в клочья рулон туалетной бумаги. Хозяева успели заснять очередную шалость домашнего любимца, который с непринужденным видом продолжил заниматься своим делом.

Недавно кот запер жительницу деревни Горка-Муравьевская Архангельской области на балконе. Женщине пришлось звонить спасателям, чтобы те ее вызволили.