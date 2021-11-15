Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 08:16
08:09
Происшествия
Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии
08:00
Общество
Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову
08:00
Общество
Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
07:58
Общество
Закон о серых сим-картах грозит отключением половине корпоративных пользователей
07:56
Общество
Росстат сообщил об отличных предварительных итогах переписи населения
07:54
Происшествия
Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы
07:47
Политика
Украинские пользователи Telegram испугались заявления Лукашенко о закупке «Искандеров»
07:46
Армия
Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году
07:44
Технологии
ЦБ спрогнозировал уменьшение числа отказов в проведении банковских операций
07:31
Общество
День святых Акиндина и Пигасия: что сулит грядущий праздник православным людям
Все новости

Кот по кличке Картошка рассмешил пользователей Сети своими играми в ванной

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 06:51
Общество
Кот по кличке Картошка рассмешил пользователей Сети своими играми в ванной
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 15 ноября. Белый кот по кличке Картошка стал героем смешного видео в соцсети. Пользователей покорило необычное занятие пушистика, которым он занимался в ванной.

Домашние животные уже давно стали одними из любимых героев роликов в интернете. Некоторые четвероногие друзья даже обзавелись собственными аккаунтами в соцсетях, набирая миллионы просмотров и подписчиков. За это хозяева готовы простить хвостатым любимцам любые шалости.

Так, в Сети появилось новое видео с баловством одного кота, чье имя переводится как Картошка. Озорник, стоя задними лапами на унитазе в ванной, решил разодрать в клочья рулон туалетной бумаги. Хозяева успели заснять очередную шалость домашнего любимца, который с непринужденным видом продолжил заниматься своим делом.

Недавно кот запер жительницу деревни Горка-Муравьевская Архангельской области на балконе. Женщине пришлось звонить спасателям, чтобы те ее вызволили.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кот по кличке Картошка рассмешил пользователей Сети своими играми в ванной
кот видео шалость
Комментировать