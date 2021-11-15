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Жительнице Магадана грозит 20 лет тюрьмы за большую партию психотропных веществ
Происшествия
Жительнице Магадана грозит 20 лет тюрьмы за большую партию психотропных веществ
pixabay.com

Магадан, 15 ноября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Магадана. Молодая девушка обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ.

Ночью 5 ноября сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Toyota Vista. Однако человек, который находился за рулем машины, игнорировал требования. В результате автоинспекторы догнали автомобиль, которым управляла молодая жительница Магадана.

Полицейские во время досмотра машины обнаружили 90 пакетов с психотропными веществами. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до двадцати лет. Соответствующей информацией поделились «Вести-Магадан».

Житель Сургута недавно получил посылку, в которой содержался килограмм наркотических средств. Сотрудники правоохранительных органов в результате пресекли контрабанду.

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магадан наркотики психотропы
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