Жительнице Магадана грозит 20 лет тюрьмы за большую партию психотропных веществ

Магадан, 15 ноября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Магадана. Молодая девушка обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ.

Ночью 5 ноября сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Toyota Vista. Однако человек, который находился за рулем машины, игнорировал требования. В результате автоинспекторы догнали автомобиль, которым управляла молодая жительница Магадана.

Полицейские во время досмотра машины обнаружили 90 пакетов с психотропными веществами. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до двадцати лет. Соответствующей информацией поделились «Вести-Магадан».

Житель Сургута недавно получил посылку, в которой содержался килограмм наркотических средств. Сотрудники правоохранительных органов в результате пресекли контрабанду.