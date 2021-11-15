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Новый УАЗ восхитил болгарских читателей «Факти»

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 06:33
Общество
Новый УАЗ восхитил болгарских читателей «Факти»
 /  Пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области

София, 15 ноября. Во второй половине ноября в США пройдет моторшоу LA Auto Show, где Россия представит автомобиль УАЗ «Патриот», адаптированный для американского рынка. Цена новой модели составит не менее 26 тыс. долларов.

Представители дистрибьютора отметили, что внедорожник оценят те водители, которым важна вместительность и прочная конструкция, предназначенная для езды по бездорожью. Читатели издания «Факти» поделились впечатлениями от российского автомобиля.

«Действительно — в нем комфортно, как в танке, скорость и маневренность — как у танка, по дизайну тоже точь-в-точь танк», — отметил пользователь три танкиста.

Читатель az #Контрапропаганда подчеркнул долговечность УАЗ. По его мнению, если США столкнутся с кризисными временами, то граждане предпочтут ездить именно на этом автомобиле.

«Нелегко пробиться на американский рынок», — заявил Тодоров.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство граждан России готовы оформить кредитный займ на французский автомобиль Renault Arkana. В список желанных «кредитных» машин также попали модели марки Hyundai, Kia, Renault и Skoda.

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