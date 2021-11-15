Сенатор Кутепов назвал перепланировки причиной во взрывах газа в России

Москва, 15 ноября. Нелегальная перепланировка и перекрытие вентиляционных каналов становятся причиной примерно 85% связанных с взрывом газа аварий в многоквартирных домах, рассказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Такие слова прозвучали в письме с законодательными предложениями, адресованном помощнику президента РФ Максиму Орешкину, информирует ТАСС.

«Необходимы изменения в законодательство, связанные с необходимостью согласования проекта перепланировки в части системы инженерно-технического обеспечения», — подчеркнул сенатор в обращении.

Предполагаются системы, которые нужны для выполнения функций газоснабжения, со специализированной организацией. Ранее в МЧС РФ сообщили, что с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа, в том числе некоторые обернулись настоящими трагедиями. Например, жертвами происшествия, которое произошло в жилой многоэтажке города Ногинска, стали два человека. Еще пять, в том числе дети, получили травмы.