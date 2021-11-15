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Читатели The Telegraph призвали Путина помочь с миграционным кризисом в Европе

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 06:19
Политика
Читатели The Telegraph призвали Путина помочь с миграционным кризисом в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 15 ноября. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс опубликовала статью в издании The Telegraph, в которой обвинила президента РФ Владимира Путина в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Однако читатели попросили российского лидера помочь им.

Британский политик считает, что Кремль несет ответственность за беспорядок с мигрантами и призывает прекратить его. Однако ее соотечественники имеют иное мнение.

«Было бы очень полезно, если бы Трасс убедила наше правительство сначала принять какие-то меры для решения миграционного кризиса в нашей собственной стране! Тысячи мигрантов ежедневно высаживаются на наши берега, а Джонсон и его команда клоунов не делают ровным счетом ничего!» — отметил Brian Edwards.

Andrew Bond считает, что Россия никак не связана с текущим кризисом. Евросоюз сам должен решать подобные проблемы.

«Прошу вас, господин Путин, помогите нам! Нам нужен дельный совет», — написал IVAN NOBLE.

Пользователь baba boom призвал главу МИД обратить внимание на берега Великобритании, где ситуация еще хуже. Путин, по мнению комментаторов, не имеет отношения к миграционному кризису.

Ранее декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот в интервью для ФАН заявил, что Запад сам «наскакал» себе проблемы с мигрантами, пытаясь «демократизировать» их родные страны. Он предположил, что некоторым беженцам все уже удастся сбежать от пограничников и двинуться в сторону Германии и Британии.

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путин мигранты великобритания белоруссия польша The Telegraph
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