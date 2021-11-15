Две трети россиян выразили недовольство своими доходами

Москва, 15 ноября. Около 69% опрошенных россиян признались, что их не устраивает нынешний доход.

Более 40 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет приняли участие в опросе «СберНПФ» и Rambler&Co. Об этом сообщает ТАСС.

«Две трети россиян (69%) недовольны своим нынешним доходом, каждый шестьой россиянин (16%) в целом доволен своим нынешним доходом, но хотел бы иметь больше. Почти каждый десятый (9%) отмечает, что собирается увеличивать заработок, который определяет как средний», — говорится в исследовании.

Также шесть процентов признаются, что им на все хватает денег и даже получается откладывать средства. Еще 34% стараются контролировать свои расходы, а 26% пытаются больше или лучше работать.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли за год на 8,1%. Это является максимумом за 11 лет. С января по сентябрь текущего года включительно рост показателя составил 4,1% к аналогичному периоду годовой давности.