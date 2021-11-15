Манижа выходит замуж за режиссера Ладо Кватания

Москва, 15 ноября. Российская певица Манижа сообщила поклонникам о своей помолвке. Певица выходит замуж за режиссера Ладо Кватания.

Помолвка Манижи состоялась еще летом этого года, однако сообщила о ней она только сейчас. Певица опубликовала фото в сториз Instagram с подаренным кольцом и избранником. При этом возлюбленного Манижа решила не показывать.

«Я сказала "да"», — написала певица на фотографии.

Манижа не стала раскрывать подробности будущей свадьбы. Пару ранее замечали на разных мероприятиях, однако возлюбленные не афишировали свои отношения. Более того, Манижа и Кватания вместе ездили отдыхать.

Ранее певица Манижа выступила на открытии 32-го фестиваля «Кинотавр». На сцене артистка появилась в блестящем комбинезоне, который подчеркнул ее округлившиеся формы. Уверенная в себе певица активно отплясывала на сцене.