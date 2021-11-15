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Манижа выходит замуж за режиссера Ладо Кватания
Шоу-бизнес
Манижа выходит замуж за режиссера Ладо Кватания
instagram.com  /  @manizha

Москва, 15 ноября. Российская певица Манижа сообщила поклонникам о своей помолвке. Певица выходит замуж за режиссера Ладо Кватания.

Помолвка Манижи состоялась еще летом этого года, однако сообщила о ней она только сейчас. Певица опубликовала фото в сториз Instagram с подаренным кольцом и избранником. При этом возлюбленного Манижа решила не показывать.

«Я сказала "да"», — написала певица на фотографии.

Манижа выходит замуж за режиссера Ладо Кватания

Манижа не стала раскрывать подробности будущей свадьбы. Пару ранее замечали на разных мероприятиях, однако возлюбленные не афишировали свои отношения. Более того, Манижа и Кватания вместе ездили отдыхать.

Ранее певица Манижа выступила на открытии 32-го фестиваля «Кинотавр». На сцене артистка появилась в блестящем комбинезоне, который подчеркнул ее округлившиеся формы. Уверенная в себе певица активно отплясывала на сцене.

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помолвка Манижа кватания
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