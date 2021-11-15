Счетная палата назвала инфляцию главной макроэкономической проблемой в России

Москва, 15 ноября. Для макроэкономической стабильности в России в целом сейчас не так много угроз. Однако инфляция является главной проблемой, заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

На данный момент держится стабильная макроэкономическая ситуация. В России накоплены золотовалютные резервы на историческом максимуме, зафиксирована хорошая финансовая подушка, рассказал аудитор в беседе с РИА Новости.

Сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8%, при целевом показателе в два раза ниже — 4%. ЦБ упорно борется с инфляцией, а в последнее время наблюдается повышение ключевой ставки, уже не первое за последние месяцы и довольно сильное.

Ранее Минэкономразвития информировал, что годовая инфляция в России со 2 по 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,13%. Такие данные предоставили в обзоре «О текущей ценовой ситуации».