Москва, 15 ноября. Российское общество предпринимателей «Опора России» сообщить о решениях относительно инициатив по поддержке туристического и гостиничного сектора.

Документ с планом мероприятий по поддержке отправили в ведомство летом. Обращение подразумевает введение «невозвратного тарифа» для гостиниц, принятие закона о туристическом жилье, упрощение регистрации в отелях интуристов, изменение практики применения курортного сбора для его фактического снижения, отказ от маркировки одноразовых тапочек, передает «Коммерсант».

За год издержки отельеров выросли на 20–25% из-за увеличения стоимости продуктов, расходных материалов (полотенца, белье, шампуни и другие) и дополнительных санитарных требований. Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина уточняет, что одноразовые тапочки с начала года подорожали на 75%, до 54 рублей за пару, услуги прачечной — в 1,5 раза.

Недавно ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» запатентовала многоразовый суборбитальный корабль, предназначенный для космического туризма. Предполагается, что желающие смогут совершить космический прыжок с парашютом. Высота прыжка в невесомости увеличится за счет разработки почти до 100 километров.