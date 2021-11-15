Южно-Сахалинск, 15 ноября. Более 300 учеников лицея №1 в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о возгорании в доме на улице Комсомольской поступило в 08:08 по местному времени. Пожарные прибыли на место спустя шесть минут.

Ведомство отмечает, что к моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление помещения столовой. До приезда из здания были эвакуированы свыше 300 детей, которых затем отправили на дистанционное обучение. Представители руководства департамента образования и вице-мэр столицы Сахалинской области Елена Федорова выехали на место инцидента.

Спасатели выяснили, что причиной задымления стало короткое замыкание в электрощите. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы зданию нет.

Ранее сообщалось, что сразу две машины сгорели на юге Сахалина за день. Первый инцидент случился в Холмске, второй — в Анивском районе.