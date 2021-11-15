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Киевлянам спрогнозировали веерные отключения света по Украине

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 05:35
Политика
Киевлянам спрогнозировали веерные отключения света по Украине
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Киев, 15 ноября. Масштабные веерные отключения света пройдут волной не только по Киеву, но и по всей стране, заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Веерные отключения должны жестко контролироваться государством, поскольку могут затронуть роддома, хирургические и коронавирусные отделения. В них люди часто подключены к аппарату ИВЛ, напомнил Кинах в эфире «4 канала».

Жителям каждого из регионов следует «под руководством правительственных структур и специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».

С ним оказался солидарен экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, который накануне сообщил, что отключения не за горами. По его словам, слова властей о закупках топлива значительно расходятся с действительностью. Мэр Киева Виталий Кличко тоже предупредил о приближающихся перебоях в случае затяжных морозов в столице.

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