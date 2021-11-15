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Правоохранители обвинили в изнасиловании девушки-инвалида двух мужчин на Камчатке
Происшествия
Правоохранители обвинили в изнасиловании девушки-инвалида двух мужчин на Камчатке
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Петропавловск-Камчатский, 15 ноября. Двое мужчин обвиняются в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида. Соответствующей информацией поделился пресс-центр СУ СК России по Камчатскому краю.

По факту инцидента ранее сообщалось, что было заведено уголовное дело об изнасиловании девушки тремя мужчинами. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль это дело.

Следователи предъявили обвинение в изнасиловании двум мужчинам 23 и 25 лет. По версии правоохранителей, вечером 5 октября 2021 года преступники изнасиловали несовершеннолетнюю девушку, которая является инвалидом. Сотрудники полиции в данный момент проверяют причастность третьего мужчины в совершении преступления.

Полицейские недавно задержали жителя Ставропольского края за изнасилование и убийство 17-летней девушки. Трагедия произошла 29 декабря.

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