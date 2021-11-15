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Занятия для школьников младших классов отменили из-за метели в Анадыре

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 05:12
Происшествия
Занятия для школьников младших классов отменили из-за метели в Анадыре
pixabay.com  /  PD

Анадырь, 15 ноября. Уроки для школьников младших классов отменили в Анадыре 15 ноября в Чукотском автономном округе. Соответствующее решение было принято из-за метели.

Занятия для школьников с первого по пятый классов первой смены отменили. Об этом сообщил источник во время общения с изданием «Интерфакс». В результате плохих погодных условий также были задержаны некоторые авиарейсы.

В аэропорту Анадыря задерживается прилет и вылет самолетов из Петропавловска-Камчатского и некоторых местных авиарейсов. По информации регионального главка МЧС России, до вечера 15 ноября в Анадыре порывы ветра будут составлять от 20 до 25 м/с, при этом также прогнозируется метель.

Порывы снега ранее уже останавливали жизнь в Анадыре. В результате плохих погодных условий 30 сентября были отменены уроки в школах и авиарейсы.

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чукотка анадырь метель
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