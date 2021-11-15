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Белую медведицу с потомством заметили около райцентра на Чукотке
Общество
Белую медведицу с потомством заметили около райцентра на Чукотке
pixabay.com  /  358611

Анадырь, 15 ноября. Жители села Лаврентия на Чукотке заметили примерно в двух километрах от райцентра белую медведицу с медвежатами. Об этом рассказали в администрации Чукотского муниципального района.

В селе проживают около 1200 человек. Оно располагается рядом с основным местом миграции белых медведей. Замеченные животные агрессии не проявляли. В администрации муниципального района попросили жителей села не выходить из дома без надобности, передает ТАСС.

В селе Лаврентии функционируют бригады медвежьих патрулей. Они отпугивают хищников от населенных пунктов. Численность белых медведей насчитывает примерно 3 тыс. особей. В 2019 году жители села Рыркайпий на Чукотке более месяца жили в окружении 60 белых медведей, которые вышли к людям в поисках еды.

Недавно жительница Владивостока в позднее время вышла из дома и встретилась с парой голодных медведей. На опубликованных кадрах видно, как женщине удалось избежать столкновения с хищниками и забежать за калитку.

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