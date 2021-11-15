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Космонавт Шкаплеров пожаловался на сложные съемки фильма на МКС
Общество
Космонавт Шкаплеров пожаловался на сложные съемки фильма на МКС
instagram.com  /  @anton_astrey

Москва, 15 ноября. Обычно во время съемок роликов на МКС члены экипажа рассказывают все своими словами или читают текст, который бежит по экрану, однако на киносъемках обнаружились проблемы, рассказал космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Первые трудности, встретившиеся Шкаплерову, — необходимость учить «живую прозу, разговор, который должен соответствовать сценарию», передает слова космонавта агентство ТАСС.

«Я не профессиональный актер, поэтому самое первое, с чем я столкнулся, — это необходимость учить текст, чем я раньше не занимался», — пояснил Шкаплеров.

Также из-за постоянной смены светотеневой обстановки на станции приходилось постоянно переснимать дубли. Такое бывало еще и потому, что режиссер хотел услышать определенную интонацию той или иной фразы. В такие моменты даже одно предложение можно было снимать больше десяти раз, поделился космонавт.

Недавно актриса Юлия Пересильд тоже поделилась своими впечатлениями от работы на МКС. По ее словам, небольшое обжитое пространство напоминало ей коммуналку, а потому девушке часто хотелось танцевать.

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