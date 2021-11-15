Страны НАТО не пришли к консенсусу относительно вступления Украины в Альянс

Киев, 15 ноября. Страны-участники НАТО не пришли к единогласному решению относительно включения Украины в состав Альянса из-за ее несоответствия уставу организации.

Для того чтобы быть в составе Североатлантического альянса, необходимо отвечать стандартам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг телеканалу НВО.

«Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им [Украине] бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», — заявил он, добавив, что Украина не подпадает под действие пятой статьи устава организации, где говорится о коллективной обороне.

Ранее экс-депутат Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Заружко заявила, что Украина ничего не может предложить НАТО взамен на членство и лишь рассчитывает на защиту альянса. По мнению экс-парламентария, в переговорах с США, Германией и Францией Украина выступает в роли объекта. Россия является субъектом переговоров. Даже обсуждения плана действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе для Украины было бы самонадеянным.