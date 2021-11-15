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Спрос на помет и навоз заметно вырос в России

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 04:33
Экономика
Спрос на помет и навоз заметно вырос в России
gov.karelia.ru

Москва, 15 ноября. Спрос на органические отходы птицеводческих и животноводческих предприятий заметно вырос в России на фоне рекордных цен на минеральные удобрения, сообщают участники рынка.

В этом году на продажу идет до 50% отходов на фермах, тогда как в прошлом году весь их объем использовался в качестве удобрений на собственных полях, сообщил изданию «Коммерсант» источника в одном из агрохолдингов. О подобных тенденциях сообщили газете в других предприятиях.

В издании отмечают, что участников рынка заставляет искать пути оптимизации рост цен на минеральные удобрения. Средняя стоимость селитры по данным на сентябрь 2021 года выросла за год на 71%, аммофос и карбамид подорожали на 70% и 91% соответственно.

Объем внесения органических удобрений в прошлом году вырос год к году на 0,6%, до 70,6 тыс. тонн, свидетельствуют данные Росстата. В Минсельхозе изданию сообщили, что российский рынок органических удобрений действительно обладает «значительным потенциалом развития».

Ранее подведомственный Минсельхозу РФ федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) за десять месяцев 2021 года увеличился на 19% в годовом выражении и достиг 27,352 млрд долларов. Поставки зерновых выросли за отчетный период на 9% и достигли 8,19 млрд долларов.

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сельское хозяйство удобрения навоз
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