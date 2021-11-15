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The Guardian: Лукашенко — удобный злодей, чтобы замаскировать жестокость Европы
Политика
The Guardian: Лукашенко — удобный злодей, чтобы замаскировать жестокость Европы
Федеральное агентство новостей

Лондон, 15 ноября. Европа изображает президента Белоруссии Александра Лукашенко злодеем, чтобы замаскировать собственную жестокость. Об этом заявил британский писатель Кенан Малик.

Политика Европейского союза превратила мигрантов в ресурс для эксплуатации. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эксперт обрисовал ситуацию, в которой военнослужащие избивают людей дубинками. Затем они сталкивают их в реку, обозначающую границу ЕС, и призывают уходить.

«Это не инцидент на границе между Белоруссией и Польшей, не последняя вспышка миграции на границе ЕС, которая сейчас доминирует в новостях. Это произошло в 1000 милях к югу, между Хорватией и Боснией и Герцеговиной. И это происходит уже несколько месяцев, но с гораздо меньшей оглаской или вниманием», — отметил автор.

The Guardian: Лукашенко — удобный злодей, чтобы замаскировать жестокость Европы
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Он добавил, что подобные операции проводятся по всей юго-восточной границе Евросоюза. Беженцев сажают в спасательные лодки, выделенные Европой, и отправляют в сторону Турции, а затем оставляют на произвол судьбы.

«Инструментализация людей — это именно то, что миграционная политика ЕС практиковала в течение последних трех десятилетий. «Крепость Европа» была создана путем превращения людей в инструменты политики, рассматривая мигрантов не как живых, дышащих людей, а как хлам, который должен быть сметен с пляжей и границ Европы», — резюмировал Малик.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что обвинения Великобритании в адрес России из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе шокируют степенью политического цинизма.

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мигранты лукашенко европа
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