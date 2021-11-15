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Ветеран Роуэн: США не строили демократию в Афганистане и Вьетнаме
Общество
Ветеран Роуэн: США не строили демократию в Афганистане и Вьетнаме
ПолитРоссия

Вашингтон, 15 ноября. Соединенные Штаты не собирались строить демократию в Афганистане и Вьетнаме. Об этом заявил президент организации «Вьетнамские ветераны Америки» Джон Роуэн.

Бывший военнослужащий поучаствовал в одной из передач телеканала Fox News. В ней он раскритиковал правительство, которое руководило государством во время Второй Индокитайской войне.

«Все это восходит к первородному греху, который заключался в том, что мы на самом деле не строили демократическое правительство ни в одном из этих мест. Во Вьетнаме, в частности, мы совершили так много ошибок, что это было даже не смешно. У меня был доступ к определенной информации из-за работы, которую я выполнял, и это было смешно. И Афганистан не лучше. Мы построили этот карточный домик, который называем правительством», — заявил Роуэн.

Ветеран Роуэн: США не строили демократию в Афганистане и Вьетнаме
Федеральное агентство новостей / 1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Он добавил, что США не привлекли людей, которые действительно заботились о демократии. Политики думали только о том, сколько денег они смогут набить свои карманы.

«И конечно, когда все вышло из-под контроля, что случилось? Президент Афганистана вылетел на своем частном самолете с целой кучей других людей и денег, и бог знает, где он, черт возьми, находится. Тем временем, военные режут нас как сумасшедших», — резюмировал ветеран.

Ранее журналисты The Guardian опубликовали статью, в которой говорится, что президентские выборы 2024 года в США находятся под угрозой срыва. Это объясняется несколькими причинами.

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