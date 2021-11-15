Мошенники научились обманывать при помощи схемы с «звуковым двойником»

Москва, 15 ноября. Развивающиеся технологии могут приносить как пользу, так и вред. Например, мошенники все чаще начинают использовать нейросети для обмана граждан, предупредил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

По словам специалиста, в своих схемах злоумышленники создают «звукового двойника». Так, человеку может звонить родственник или знакомый с просьбой перевести деньги. Как правило, для создания голоса используют различные посты из соцсетей, где была слышна речь человека, передает радио Sputnik.

«Если речь идет о достаточно хорошо обученной нейросети, то, к сожалению, на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно», — рассказал Лукацкий.

Обезопасить себя можно, считает эксперт. Для этого необходимо перезванивать человеку, от которого поступила подобная просьба. Лукацкий добавил, что внимательно нужно относиться ко всем действиям, которые влекут за собой какую-либо потерю финансовых средств.

IT-специалист Анна Михайлова сообщила об очередной мошеннической схеме. По ее словам, злоумышленники взламывают чужие смартфоны для похищения контактов известных людей.