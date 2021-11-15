Немецкий политик Мартин Шульц выразил уверенность в завершении сертификации «СП-2»

Берлин, 15 ноября. Бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что «Северный поток — 2» будет сертифицирован Берлином.

Политик отметил в беседе с «Коммерсантом», что «СП-2» часто воспринимают как российско-германский проект, запущенный и достроенный при недвусмысленном одобрении со стороны ЕС.

«Трубопровод готов, и я вполне уверен, что он будет сертифицирован», — сообщил он.

Шульц уверен, что проект отвечает интересам Европы в сфере энергобезопасности и соответствует экономическим интересам России. По крайней мере в ближайшие годы европейским странам газ нужен, подчеркнул он.

«Я призвал бы не политизировать энергетические проекты, тем более на фоне экологических целей, озвученных в Глазго на COP26. Газ — не политический инструмент, а переходная технология, в которой мы еще некоторое время будем нуждаться», — заявил немецкий политик.

Большой позитивный вклад может внести международное сотрудничество в сфере экономики и науки, уверен Шульц. России и Европе нужно уходить от конфронтации к кооперации, считает он.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что «Северный поток — 2» отвечает интересам населения Германии. Российский газ позволяет заполнить брешь на энергетическом рынке, подчеркнул дипломат.