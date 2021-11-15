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Происшествия
Предпринимателя и его жену обвинили в хищении 139 млн рублей у двух компаний
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Предпринимателя и его жену обвинили в хищении 139 млн рублей у двух компаний
Происшествия
Предпринимателя и его жену обвинили в хищении 139 млн рублей у двух компаний
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 15 ноября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело в отношении основателя ГК «Сенеж» Алексея Кнекова.

Полиция обвиняет Кнекова в хищении у двух компаний холдинга 139 млн рублей. Следствие считает, что предприниматель похищал средства при помощи ключей к банковской системе, которые он получил незаконным путем. После этого он выводил деньги на фирмы-однодневки, которые зарегистрированы по всей России, передает «Коммерсантъ».

Вторым фигурантом расследования является супруга мужчины Ольга Кнекова. По версии правоохранителей, обвиняемая формировала платежки и контролировала вывод похищенных денег.

Суд недавно вынес приговор всем фигурантам дела о растрате 404 млн рублей во время строительства космодрома Восточный. Правонарушители проведут от четырех до пяти с половиной лет в местах лишения свободы, сообщает RT.

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