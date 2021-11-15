Экс-глава Европарламента Шульц: преемник Меркель сможет выстроить отношения с Путиным

Берлин, 15 ноября. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц сможет выстроить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, как это делала Ангела Меркель, заявил немецкий политик Мартин Шульц.

Экс-глава Европарламента и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в интервью газете «Коммерсант» отметил, что главе немецкого правительства «надо взаимодействовать с Россией».

«В этом смысле я рассчитываю на преемственность Олафа Шольца по отношению к Ангеле Меркель. Не забывайте, что он был генеральным секретарем СДПГ при ее предшественнике — Герхарде Шредере. Это часто упускают из виду», — заявил Шульц.

Политик признал, что Меркель поддерживала контакт с Путиным даже в наиболее сложные моменты. По мнению Шульца, эту связь стремился поддерживать и российский президент. В то же время политик выразил уверенность, что ситуация с приходом Шольца не изменится.

Ранее сообщалось, что Меркель решила посетить последний для себя саммит «Большой двадцатки» вместе Олафом Шольцем. Немецкие СМИ подчеркивали, что такой хитрый трюк Меркель можно расценивать как исторический случай, подчеркивающий преемственность в немецкой политике.