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Немецкий политик Мартин Шульц назвал отношения России и Германии особыми
Политика
Немецкий политик Мартин Шульц назвал отношения России и Германии особыми
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Берлин, 15 ноября. Россия и Германия продолжают сохранять особые отношения, заявил бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Немецкий политик в беседе с «Коммерсантом» отметил, что отношения между Берлином и Россией не должны полностью выстраиваться под «крышей Евросоюза». Россия и Германия имеют особые отношения, что отчасти обусловлено историей, подчеркнул он.

«Есть вопросы, которые нужно решать на двустороннем уровне, это однозначно. С другой стороны, есть вопросы, которые Россия может решить только во взаимодействии с Евросоюзом», — считает Шульц.

Он отметил, что в Берлине не заинтересованы в том, чтобы какая-то страна пыталась расколоть ЕС. По его словам, Германия одна из тех стран, которые поступают за дальнейшее укрепление ЕС, а не против кого-то.

Шульц уверен, что времена, когда Германия была «мостиком» между Россией и Европой, не прошли. По его словам, особые отношения Германии и России смогут внести вклад в улучшение отношений ЕС и РФ.

Ранее сообщалось, что Шульц предложил развивать отношения между Россией и Германией. Москве важно налаженное функционирование рынка ЕС, подчеркнул он.

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Мартин Шульц евросоюз германия
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