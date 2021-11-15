Немецкий политик Мартин Шульц назвал отношения России и Германии особыми

Берлин, 15 ноября. Россия и Германия продолжают сохранять особые отношения, заявил бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Немецкий политик в беседе с «Коммерсантом» отметил, что отношения между Берлином и Россией не должны полностью выстраиваться под «крышей Евросоюза». Россия и Германия имеют особые отношения, что отчасти обусловлено историей, подчеркнул он.

«Есть вопросы, которые нужно решать на двустороннем уровне, это однозначно. С другой стороны, есть вопросы, которые Россия может решить только во взаимодействии с Евросоюзом», — считает Шульц.

Он отметил, что в Берлине не заинтересованы в том, чтобы какая-то страна пыталась расколоть ЕС. По его словам, Германия одна из тех стран, которые поступают за дальнейшее укрепление ЕС, а не против кого-то.

Шульц уверен, что времена, когда Германия была «мостиком» между Россией и Европой, не прошли. По его словам, особые отношения Германии и России смогут внести вклад в улучшение отношений ЕС и РФ.

Ранее сообщалось, что Шульц предложил развивать отношения между Россией и Германией. Москве важно налаженное функционирование рынка ЕС, подчеркнул он.