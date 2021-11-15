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Пьяный водитель в хлам разбил автомобиль на Сахалине
Происшествия
Пьяный водитель в хлам разбил автомобиль на Сахалине
mvd.ru  /  пресс-служба МВД РФ

Оха, 15 ноября. Серьезная авария произошла в ночь с 14 на 15 ноября в Охе. В результате ДТП пассажиры автомобиля оказались зажаты в салоне.

Происшествие произошло в субботу примерно в 23:30 на улице Дзержинского. Водитель автомобиля не справился с управлением и протаранил ограждение. По предварительной информации, он находился за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии автомобиль превратился в груду металлолома.

В салоне машины находились пассажиры, которым удалось выжить во время происшествия. Однако спасатели доставали людей из салона с помощью гидравлических ножниц и болгарки. На месте аварии также работали сотрудники правоохранительных органов и работники скорой помощи.

Массовая авария ранее произошла в Новосибирске. Жертвой ДТП стал 65-летний водитель машины Mazda Demio. В аварии участие приняли три машины.

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