Москва, 15 ноября. Россия — значимый партнер Германии и Евросоюза. Германия — самый экономически мощный член ЕС, заявил бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Евросоюз является самым перспективным и значимым рынком. Поэтому для России должно быть важно, чтобы этот рынок нормально функционировал. Это касается и темы энергобезопасности, защиты окружающей среды и других вопросов.

«Отношения надо развивать — на основании взаимного уважения и взаимопонимания, но и с учетом необходимых далеко идущих решений в постоянно меняющемся мире», — заявил политик в беседе с «Коммерсантом».

Сейчас отношения между двумя странами имеют множество вызовов. Но в наших отношениях достаточно устойчивости, чтобы с ними справиться, заключил политик. На это указывает дружеская атмосфера на встречах с представителями Москвы, которая оставила приятное впечатление у председателя правления фонда им. Ф. Эберта, экс-главы Европарламента Мартина Шульца, о чем он сообщил недавно.