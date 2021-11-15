Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 05:14
05:12
Происшествия
Занятия для школьников младших классов отменили из-за метели в Анадыре
04:51
Общество
Белую медведицу с потомством заметили около райцентра на Чукотке
04:50
Общество
Космонавт Шкаплеров пожаловался на сложные съемки фильма на МКС
04:34
Политика
Страны НАТО не пришли к консенсусу относительно вступления Украины в Альянс
04:33
Экономика
Спрос на помет и навоз заметно вырос в России
04:31
Политика
The Guardian: Лукашенко — удобный злодей, чтобы замаскировать жестокость Европы
04:31
Общество
Ветеран Роуэн: США не строили демократию в Афганистане и Вьетнаме
04:27
Общество
Мошенники научились обманывать при помощи схемы с «звуковым двойником»
04:14
Политика
Немецкий политик Мартин Шульц выразил уверенность в завершении сертификации «СП-2»
04:12
Происшествия
Предпринимателя и его жену обвинили в хищении 139 млн рублей у двух компаний
Все новости

Политик Мартин Шульц предложил развивать отношения между Россией и Германией
Политика
Политик Мартин Шульц предложил развивать отношения между Россией и Германией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 ноября. Россия — значимый партнер Германии и Евросоюза. Германия — самый экономически мощный член ЕС, заявил бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Евросоюз является самым перспективным и значимым рынком. Поэтому для России должно быть важно, чтобы этот рынок нормально функционировал. Это касается и темы энергобезопасности, защиты окружающей среды и других вопросов.

«Отношения надо развивать — на основании взаимного уважения и взаимопонимания, но и с учетом необходимых далеко идущих решений в постоянно меняющемся мире», — заявил политик в беседе с «Коммерсантом».

Сейчас отношения между двумя странами имеют множество вызовов. Но в наших отношениях достаточно устойчивости, чтобы с ними справиться, заключил политик. На это указывает дружеская атмосфера на встречах с представителями Москвы, которая оставила приятное впечатление у председателя правления фонда им. Ф. Эберта, экс-главы Европарламента Мартина Шульца, о чем он сообщил недавно.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политик Мартин Шульц предложил развивать отношения между Россией и Германией
россия германия отношения
Комментировать