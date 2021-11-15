Гинцбург заявил об отсутствии побочных последствий от многократной ревакцинации

Москва, 15 ноября. Неоднократная ревакцинация от коронавирусной инфекции не влечет за собой каких-либо последствий. Об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, побочных реакций у организма не возникает, и при этом сохраняется высокий защитный уровень иммунитета. Об этом Гинцбург сообщил ТАСС.

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — подтвердил ученый.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России сформируется при вакцинации 80% населения. Для этого привить необходимо еще 22 млн человек.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что самым эффективным препаратом для ревакцинации от COVID-19 будет «Спутник V». По его словам, на данный момент научные данные об этом не опубликованы, но проходящие исследования подтверждают данные выводы.