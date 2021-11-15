Аналитик Ревенко посоветовал начать запасаться иностранной валютой

Москва, 15 ноября. При текущих ценах на нефть не стоит ждать укрепления российской валюты до 68 рублей за доллар, поэтому лучше начать конвертировать сбережения в иностранную, считает аналитик Андрей Ревенко.

Россияне впервые в этом году получили возможность приобрести доллар ниже 70 рублей благодаря росту цен на энергоресурсы, напомнил в комментарии для агентства «Прайм» управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций». По его словам, настоящий момент подходит для конвертации рублевых накоплений в иностранную валюту.

«Мы не ожидаем укрепления национальной валюты ниже 68 рублей за доллар при текущих ценах на нефть, поэтому, на мой взгляд, сейчас подходящее время для того, чтобы начать конвертировать рублевую позицию в иностранную валюту», — подчеркнул собеседник агентства.

Однако переводить все в валюту в один момент не следует, так как нужно иметь возможность повторить покупку с большим объемом при дальнейшем укреплении рубля, предупредил эксперт. Если рубли могут скоро потребоваться, покупка валюты сейчас тоже не будет самым правильным решением, заключил Ревенко.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в США значительно ускорили рост в октябре. За последний месяц они подскочили в среднем на 0,9%.