Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 03:44
03:42
Происшествия
Супруга избитого в Балашихе мужчины сообщила об угрозах убийства всей семьи
03:30
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных последствий от многократной ревакцинации
03:25
Экономика
Аналитик Ревенко посоветовал начать запасаться иностранной валютой
03:24
Политика
Советники Байдена списали инфляцию на пандемию COVID-19
03:18
Происшествия
Мокрый снег может привести к ЧС в Магадане и Ольском округе
03:17
Общество
Тельцы, Весы и Раки вошли в топ-5 самых неудачливых знаков зодиака
03:16
Спорт
Сборная Сербии одержала победу над Португалией и вышла на ЧМ в Катаре
03:16
Армия
Российский робот «Маркер» получил функцию автономной транспортировки грузов
02:58
Общество
Издание Berlingske назвало главной естественной угрозой для человечества супервулкан
02:54
Наука
Следы древних солнечных вспышек нашли на деревьях Ямала
Все новости

Аналитик Ревенко посоветовал начать запасаться иностранной валютой
Экономика
Аналитик Ревенко посоветовал начать запасаться иностранной валютой
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 ноября. При текущих ценах на нефть не стоит ждать укрепления российской валюты до 68 рублей за доллар, поэтому лучше начать конвертировать сбережения в иностранную, считает аналитик Андрей Ревенко.

Россияне впервые в этом году получили возможность приобрести доллар ниже 70 рублей благодаря росту цен на энергоресурсы, напомнил в комментарии для агентства «Прайм» управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций». По его словам, настоящий момент подходит для конвертации рублевых накоплений в иностранную валюту.

«Мы не ожидаем укрепления национальной валюты ниже 68 рублей за доллар при текущих ценах на нефть, поэтому, на мой взгляд, сейчас подходящее время для того, чтобы начать конвертировать рублевую позицию в иностранную валюту», — подчеркнул собеседник агентства.

Однако переводить все в валюту в один момент не следует, так как нужно иметь возможность повторить покупку с большим объемом при дальнейшем укреплении рубля, предупредил эксперт. Если рубли могут скоро потребоваться, покупка валюты сейчас тоже не будет самым правильным решением, заключил Ревенко.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в США значительно ускорили рост в октябре. За последний месяц они подскочили в среднем на 0,9%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Ревенко посоветовал начать запасаться иностранной валютой
доллар рубль валюта
Комментировать