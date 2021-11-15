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Советники Байдена списали инфляцию на пандемию COVID-19
Политика
Советники Байдена списали инфляцию на пандемию COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 15 ноября. Инфляция в Соединенных Штатах — это не результат программ администрации президента США Джо Байдена, а последствия пандемии COVID-19. Об этом заявили экономические советники главы Белого дома.

Потребительские цены в США на прошлой неделе показали самый большой годовой прирост за 31 год, вызванный резким скачком стоимости бензина и других товаров. Республиканцы опасаются по поводу инфляции, утверждая, что она отражает масштабную программу расходов Байдена. Об этом сообщает Reuters.

«Нет никаких сомнений в том, что инфляция сейчас высока. Это влияет на кошельки американцев. Это влияет на их перспективы. Но важно, чтобы мы рассматривали это в контексте. Когда президент вступил в должность, мы столкнулись с тотальным экономическим кризисом», — сказал директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

Советники Байдена списали инфляцию на пандемию COVID-19
Федеральное агентство новостей /

Министр финансов Джанет Йеллен считает, что двухпартийный законопроект об инфраструктуре на 1 трлн долларов поможет частично решить эту проблему. По ее мнению, цены вернутся к норме ко второй половине следующего года, если пандемия продолжит ослабевать.

«Пандемия оказывает решающее влияние на экономику и инфляцию. И если мы хотим снизить инфляцию, я думаю, что продолжение прогресса в борьбе с пандемией — это самое важное, что мы можем сделать», — резюмировала политик.

Ранее результаты социологического опроса издания The Washington Post и телеканала ABC показали, что Байден продолжает терять доверие среди соотечественников. По итогам проведенного исследования выяснилось, что работу главы государства поддерживают лишь у 41% американских граждан.

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