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Мокрый снег может привести к ЧС в Магадане и Ольском округе
Происшествия
Мокрый снег может привести к ЧС в Магадане и Ольском округе
pixabay.com

Магадан, 15 ноября. Непогода в виде мокрого снега может привести к образованию чрезвычайных ситуаций в Магадане и Ольском округе. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Пожарно-спасательного центра.

Вероятность ЧС может возникнуть 15 ноября. Днем в понедельник в Магадане и местами в Ольском городском округе прогнозируется отложение мокрого снега диаметром от 11 до 34 мм на линиях электропередач, линиях связи и деревьях, сообщает ФГБУ «Колымское УГМС».

Сложности могут возникнуть в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб. Также возможны образования снежных заносов на деревьях, ДТП, деформация и обрушение слабоукрепленных конструкций, снежных козырьков и сосулек, а также травматизм и гибель людей.

Ранее стало известно, что более 20 населенных пунктов Еврейской автономной области остались без света из-за ледяного дождя, который принес в регион циклон.

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