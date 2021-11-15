Сборная Сербии одержала победу над Португалией и вышла на ЧМ в Катаре

Лиссабон, 15 ноября. Национальная команда Сербии завоевала прямую путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре, одержав победу в гостях над сборной Португалии в последней игре отборочного турнира.

Матч группы A, состоявшийся 14 ноября в Лиссабоне, закончился победой Сербии со счетом 2:1. Первый гол в игре забил португальский полузащитник Ренату Саншеш на второй минуте. Сравнять счет удалось сербскому нападающему Душану Тадичу на 33-й минуте. Последним голом на 90-й минуте отличился форвард Сербии Александр Митрович.

Национальная команда Сербии набрала 20 очков и закончила отборочный цикл без поражений. Сербская сборная пробилась на чемпионат мира в Катаре напрямую, а португальской команде, которая набрала 17 очков, придется выступать в стыковых матчах.

Сборная России ранее потерпела поражение от национальной команды Хорватии в матче отборочного турнира на ЧМ-2022. Единственный гол в игре забил защитник Федор Кудряшов, однако он мяч отправил в ворота собственного вратаря.