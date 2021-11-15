Российский робот «Маркер» получил функцию автономной транспортировки грузов

Москва, 15 ноября. Роботизированный комплекс «Маркер» получил функцию автономной транспортировки грузов, это позволит использовать его в качестве «курьера», заявили в лаборатории НПО «Андроидная техника».

Главный конструктор-руководитель лаборатории НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов сообщил РИА Новости, что «Маркер» может самостоятельно производить погрузку и разгрузку контейнеров, а также их доставку по маршрутному заданию в обозначенную точку.

«В рамках работы над проектом «Маркер» ведется отработка технологии транспортировки грузов в автономном режиме. В качестве груза могут быть использованы грузовые контейнеры, специализированные капсулы для эвакуации раненых, оснащенные системой жизнеобеспечения, емкости с топливом и многое другое», — подчеркнул Богданов.

По его словам, в перспективе такие системы могут применяться для автоматизации складских работ, а также использоваться для автономного обеспечения грузами частных организаций, объектов инфраструктуры госкорпораций или удаленных подразделений Минобороны России.

Ранее Богданов сообщал, что боевой робот «Маркер» способен одновременно поражать несколько целей из разных видов вооружения. Точность и скорость работы робота позволяет ему поражать любые наземные цели и небольшие беспилотные летательные аппараты.