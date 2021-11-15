Издание Berlingske назвало главной естественной угрозой для человечества супервулкан

Джакарта, 15 ноября. Главной естественной угрозой для существования человечества является супервулкан. Об этом написал научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор.

В своей научной работе «Большая злая книга катастроф» Огора вспомнил об извержении вулкана на острове Суматра в Индонезии, которое произошло 74 тыс. лет назад.

«Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана», — написал журналист.

Вулкан изверг огромную массу пепла и газов, которые укрыли большую часть облаков над Азией. Такая масштабная природная катастрофа привела к вулканической зиме. Температура воздуха упала на десять градусов на несколько лет. Так, 75 тыс. лет назад из-за этого человечество было вымирающим видом.

Ранее международный коллектив геологов предупредил о возможном извержении этого самого супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии.