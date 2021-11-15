Следы древних солнечных вспышек нашли на деревьях Ямала

Екатеринбург, 15 ноября. Ученые проанализировали годичные кольца лиственниц с Ямала и обнаружили на них следы двух крупных солнечных вспышек, произошедших семь и девять тысяч лет назад. Помимо этого, они выяснили, что в то время половину полуострова населяли бобры.

Данными исследования поделился ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, научный сотрудник УрФУ Рашит Хантемиров. По его словам, эти сведения свидетельствуют о существующей для человечества угрозе. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в Уральском информационном центре, передает ТАСС.

«Случись сейчас такая солнечная вспышка, это все "накроется" и случится глобальный катаклизм. Одна из угроз, к которой тоже надо быть готовым. Случаются такие вспышки раз в несколько сотен лет», — сообщил Хантемиров.

Помимо этого, повышенную солнечную активность ранее зафиксировали американские ученые. Вспышка началась одновременно с корональным выбросом массы, ожидается, что энергия пройдет мимо Земли.