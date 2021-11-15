Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 03:43
03:42
Происшествия
Супруга избитого в Балашихе мужчины сообщила об угрозах убийства всей семьи
03:30
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных последствий от многократной ревакцинации
03:25
Экономика
Аналитик Ревенко посоветовал начать запасаться иностранной валютой
03:24
Политика
Советники Байдена списали инфляцию на пандемию COVID-19
03:18
Происшествия
Мокрый снег может привести к ЧС в Магадане и Ольском округе
03:17
Общество
Тельцы, Весы и Раки вошли в топ-5 самых неудачливых знаков зодиака
03:16
Спорт
Сборная Сербии одержала победу над Португалией и вышла на ЧМ в Катаре
03:16
Армия
Российский робот «Маркер» получил функцию автономной транспортировки грузов
02:58
Общество
Издание Berlingske назвало главной естественной угрозой для человечества супервулкан
02:54
Наука
Следы древних солнечных вспышек нашли на деревьях Ямала
Все новости

Следы древних солнечных вспышек нашли на деревьях Ямала

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 02:54
Наука
Следы древних солнечных вспышек нашли на деревьях Ямала
wikipedia.org  /  NASA Goddard Space Flight Center / CC BY 2.0

Екатеринбург, 15 ноября. Ученые проанализировали годичные кольца лиственниц с Ямала и обнаружили на них следы двух крупных солнечных вспышек, произошедших семь и девять тысяч лет назад. Помимо этого, они выяснили, что в то время половину полуострова населяли бобры.

Данными исследования поделился ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, научный сотрудник УрФУ Рашит Хантемиров. По его словам, эти сведения свидетельствуют о существующей для человечества угрозе. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в Уральском информационном центре, передает ТАСС.

«Случись сейчас такая солнечная вспышка, это все "накроется" и случится глобальный катаклизм. Одна из угроз, к которой тоже надо быть готовым. Случаются такие вспышки раз в несколько сотен лет», — сообщил Хантемиров.

Помимо этого, повышенную солнечную активность ранее зафиксировали американские ученые. Вспышка началась одновременно с корональным выбросом массы, ожидается, что энергия пройдет мимо Земли.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Следы древних солнечных вспышек нашли на деревьях Ямала
ученые исследование деревья солнечная активность солнечные вспышки
Комментировать