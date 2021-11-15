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Политика
Макрон незаметно изменил один из цветов флага Франции
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Макрон незаметно изменил один из цветов флага Франции
Политика
Макрон незаметно изменил один из цветов флага Франции
wikipedia.org  /  CC0

Париж, 15 ноября. Французский президент Эммануэль Макрон поменял синий оттенок на флаге Франции на более темный. Об этом сообщает Le Parisen.

Газета пишет, что теперь французский вертикальный триколор теперь состоит из темно-синего, белого и красного цветов. Смена синего на темно-синий осталась незамеченной больше года, поскольку об этом не было объявлено официально.

Данный оттенок на флаге является отсылкой к флагу Франции 1793 года. Решение было во многом эстетическим, поскольку французское полотно совпадало по цвету с флагом Евросоюза.

Обновленные флаги развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием и министерством внутренних дел. Соответствующее решение об изменении цвета флага было принято президентом 13 июля 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с беженцами у белорусско-польской границы. Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции.

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