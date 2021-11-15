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Пользователей YouTube умилила разыгравшая драму собачка

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 02:34
Общество
Пользователей YouTube умилила разыгравшая драму собачка
wikipedia.org  /  Alfredovilla / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 15 ноября. Пользователей YouTube умилила собачка, которая демонстрирует завидное актерское мастерство, притворяясь мертвой в руках чужака. Видео с необычным питомцем опубликовала Inger Bun.

Собачка ведет себя агрессивно рядом с хозяином и, не стесняясь, облаивает «чужака». Но оказавшись в руках незнакомца, «злобный зверь» моментально замирает. В этом состоянии с собакой можно делать что угодно: гладить, укачивать как ребенка, даже переворачивать головой вниз.

Вновь подавать признаки жизни собака начинает, только вернувшись к хозяину. Спустя всего мгновение она возвращает уверенность в себе и снова начинает облаивать незнакомца.

Видео с собачкой оказалось вирусным. Оно быстро набрало более 4,6 млн просмотров при всего одной тысяче подписчиков на канале.

Ранее ролик с любвеобильным котом появился на просторах TikTok. Четвероногий любимец сидел на подоконнике, а когда к нему подошел хозяин – сразу потянулся обниматься.

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