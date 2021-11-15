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Глава «Росчайкофе» Чантурия развеял миф о низком качестве кислого кофе

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 02:18
Общество
Глава «Росчайкофе» Чантурия развеял миф о низком качестве кислого кофе
pixabay.com

Москва, 15 ноября. Существует мнение, что если кофе отдает кислым послевкусием, значит он некачественный. Однако на самом деле это миф, рассказал генеральный директор Ассоциации «РОСЧАЙКОФЕ» Рамаз Чантурия.

По его словам, кофе является пищевкусовым продуктом, имеющим множество различных вариаций. При этом в каждом случае вкус напитка будет определен множеством факторов. В первую очередь он зависит от химических соединений в составе плодов, вариаций которых существует более ста, сообщил Чантурия в интервью агентству «Прайм».

«Заявления о том, что кофе с ярко-выраженной кислинкой — некачественный, это маркетинговый ход заинтересованных лиц. Таким способом пытаются подорвать его доверие как к тому или иному производителю, так и к собственному вкусу», — добавил он.

При этом то, какие именно химические вещества будут преобладать в каждом конкретном сорте кофе, определяется множеством различных факторов. Так, это может быть и сырье, и способы его обработки, а также заваривания. А самым правильным вкусом напитка является тот, который наиболее предпочтителен каждому человеку, заключил Чантурия.

Кофе является крайне популярным напитком, однако он может вызвать проблемы со здоровьем. По словам нутрициолога Журавлевой, употребление напитка натощак способно спровоцировать гастрит.

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