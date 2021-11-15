Ким Кардашьян пошутила о своих разводах на свадьбе друга-гея

Лос-Анджелес, 15 ноября. Бизнесвумен Ким Кардашьян произнесла тост на свадьбе подруги, где подшутила над собой и прошлыми неудачными браками.

Звезда реалити-шоу провела насыщенные выходные, впервые посетив церемонию актрисы Пэрис Хилтон, которая прошла 11 ноября. Затем фотомодель отправилась на предсвадебное торжество друга Саймона Хака и его жениха Фила Рипортеллы. Об этом сообщает Fox News.

Ким попросили выступить с речью, в которой она не постеснялась упомянуть, что вряд ли она тот человек, который должен давать советы по браку сейчас, когда она находится в разгаре своего третьего развода. Она добавила, что ей приятно быть на свадьбе геев, поскольку она давно не была на подобных праздниках.

«Когда Саймон попросил меня выступить сегодня вечером, я была немного смущена, потому что сама еще толком не разобралась в этом вопросе о браке. Поэтому я не знаю, какой совет, по его мнению, я собираюсь дать вам, ребята, сегодня вечером. Но я скажу, что многому научилась, и у меня есть несколько советов для вас, ребята», — сказала Кардашьян.

Она пошутила, что важно, чтобы на первом снимке с поцелуем на заднем фоне не было посторонних людей или ничто не закрывало камеру. Ким подчеркнула важность свадебных фотографий на собственном примере.

Ранее инсайдер рассказал, что Кардашьян прекрасно проводит время со своим новым возлюбленным — актером и комиком Питом Дэвидсоном. По его словам, после общения с Дэвидсоном бизнесвумен всегда улыбается и чувствует себя взволнованной. Комик заставляет светскую львицу смеяться.