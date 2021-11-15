Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 03:43
03:42
Происшествия
Супруга избитого в Балашихе мужчины сообщила об угрозах убийства всей семьи
03:30
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных последствий от многократной ревакцинации
03:25
Экономика
Аналитик Ревенко посоветовал начать запасаться иностранной валютой
03:24
Политика
Советники Байдена списали инфляцию на пандемию COVID-19
03:18
Происшествия
Мокрый снег может привести к ЧС в Магадане и Ольском округе
03:17
Общество
Тельцы, Весы и Раки вошли в топ-5 самых неудачливых знаков зодиака
03:16
Спорт
Сборная Сербии одержала победу над Португалией и вышла на ЧМ в Катаре
03:16
Армия
Российский робот «Маркер» получил функцию автономной транспортировки грузов
02:58
Общество
Издание Berlingske назвало главной естественной угрозой для человечества супервулкан
02:54
Наука
Следы древних солнечных вспышек нашли на деревьях Ямала
Все новости

Ким Кардашьян пошутила о своих разводах на свадьбе друга-гея
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян пошутила о своих разводах на свадьбе друга-гея
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Лос-Анджелес, 15 ноября. Бизнесвумен Ким Кардашьян произнесла тост на свадьбе подруги, где подшутила над собой и прошлыми неудачными браками.

Звезда реалити-шоу провела насыщенные выходные, впервые посетив церемонию актрисы Пэрис Хилтон, которая прошла 11 ноября. Затем фотомодель отправилась на предсвадебное торжество друга Саймона Хака и его жениха Фила Рипортеллы. Об этом сообщает Fox News.

Ким попросили выступить с речью, в которой она не постеснялась упомянуть, что вряд ли она тот человек, который должен давать советы по браку сейчас, когда она находится в разгаре своего третьего развода. Она добавила, что ей приятно быть на свадьбе геев, поскольку она давно не была на подобных праздниках.

«Когда Саймон попросил меня выступить сегодня вечером, я была немного смущена, потому что сама еще толком не разобралась в этом вопросе о браке. Поэтому я не знаю, какой совет, по его мнению, я собираюсь дать вам, ребята, сегодня вечером. Но я скажу, что многому научилась, и у меня есть несколько советов для вас, ребята», — сказала Кардашьян.

Она пошутила, что важно, чтобы на первом снимке с поцелуем на заднем фоне не было посторонних людей или ничто не закрывало камеру. Ким подчеркнула важность свадебных фотографий на собственном примере.

Ранее инсайдер рассказал, что Кардашьян прекрасно проводит время со своим новым возлюбленным — актером и комиком Питом Дэвидсоном. По его словам, после общения с Дэвидсоном бизнесвумен всегда улыбается и чувствует себя взволнованной. Комик заставляет светскую львицу смеяться.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян пошутила о своих разводах на свадьбе друга-гея
Ким Кардашьян свадьба Семейство Кардашьян
Комментировать