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Кейт Бекинсейл поразила фанатов своим прессом в 48 лет
Шоу-бизнес
Кейт Бекинсейл поразила фанатов своим прессом в 48 лет
instargram.com  /  @katebeckinsale

Лос-Анджелес, 15 ноября. Голливудская актриса Кейт Бекинсейл выложила в Сеть фотографию, на которой демонстрирует подтянутый пресс.

Звезда франшизы «Другой мир» возобновила свою активность в соцсетях после того как вернулась из больницы с травмой спины. Артистка решила показать фанатам, что хорошо себя чувствует и поделилась несколькими эксцентричными фотографиями.

На снимках она позирует в латексных штанах и коротком топе, который демонстрирует пресс. Артистка дополнила образ белой шубой, ботинками на платформе и большими зелеными серьгами. Фанаты восхитились Кейт в комментариях.

«"Да" штанам из латекса. Великолепна!» — отметила laverne cox.

«Загрузи больше фото кошек, пожалуйста», — пошутил Mike Wick.

«Половина костюма из «Другого мира» все еще подходит», — пишет Keenan W.

«Очень дерзкая мисс Бекинсейл, действительно очень дерзкая», — подчеркнул John Day.

Ранее стало известно, что голливудский актер Тэйлор Лотнер готовится принимать поздравления: звезда планирует сыграть свадьбу с избранницей Тэй Доум. Артист поделился с поклонниками фотографиями, на которых запечатлен трогательный момент.

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кино instagram кейт бекинсейл
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