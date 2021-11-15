Австралийский кот Бендер попросил пряников у администрации Тулы

Тула, 15 ноября. Хозяйка знаменитого австралийского кота-мема Бендера обратилась к мэрии Тулы с просьбой выслать питомцу знаменитый тульский пряник, соответствующий пост она разместила в Instagram.

В Туле недавно был размещен рекламный щит с изображением популярного в соцсетях кота Бендера. Питомец приглашал туристов в город прогуляться по набережной и отведать пряников. На это обратила внимание хозяйка Бендера. В Instagram-аккаунте кота она опубликовала фото рекламного щита и обратилась к администрации Тулы.

«Бендер на рекламном щите.. @cityadmtularu не могли бы вы, пожалуйста, прислать мне пряник? Как насчет билета на самолет? Но я все еще шокирована его популярностью. Spaciba и спасибо!» — написала на английском языке хозяйка кота.

Женщина снимает видеоролики с котом Бендером в TikTok. Наиболее популярным стало видео, на котором питомец настоятельно мяукает. Ролик стал очень популярным в соцсетях и породил множество мемов.

Ранее объектом любви пользователей TikTok стали котята породы «золотая шиншилла» из новосибирского питомника. Видео с питомцами начали собирать миллионы просмотров.