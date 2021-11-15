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Депутат Рады Бужанский с иронией ответил на готовность Лондона помочь Украине
Армия
Депутат Рады Бужанский с иронией ответил на готовность Лондона помочь Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 ноября. Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал «масштабной» помощью предложение Лондона отправить 600 бойцов спецназа Киеву в случае «конфликта» Украины и России.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов помочь Киеву в случае войны с Россией. Британия специально создает группу из спецназовцев, разведчиков, медиков, инженеров, связистов и десантников. Бужанский признался, что сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года.

«Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения РФ. Масштабно, ничего не скажешь», — написал депутат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отреагировал на выпады американского госсекретаря Энтони Блинкена. Он отметил, что именно США, а не Россия, допустили промахи на Украине в 2014 году.

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спецназ рада лондон
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