Киев, 15 ноября. Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал «масштабной» помощью предложение Лондона отправить 600 бойцов спецназа Киеву в случае «конфликта» Украины и России.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов помочь Киеву в случае войны с Россией. Британия специально создает группу из спецназовцев, разведчиков, медиков, инженеров, связистов и десантников. Бужанский признался, что сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года.

«Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения РФ. Масштабно, ничего не скажешь», — написал депутат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отреагировал на выпады американского госсекретаря Энтони Блинкена. Он отметил, что именно США, а не Россия, допустили промахи на Украине в 2014 году.