Крупнейшее обновление биткоина произошло за последние четыре года

Нью-Йорк, 15 ноября. Крупнейшее обновление криптовалюты биткоин стартовало за последние четыре года. Стороны впервые достигли общего соглашения.

Основная часть изменений связана с конфиденциальностью. Теперь при каждой транзакции пользователь будет оставлять цифровую подпись — отпечаток пальца. Также стало возможным пользоваться несколькими подписями в одной. На практике это повышает защиту данных и экономит места в блоках.

Обновление Taproot позволит использовать смарт-контакты для транзакций любого типа, так как они переводятся в одну, что снижает комиссию. Нововведение было запущено в воскресенье, 14 ноября. Оно сможет сделать биткоин более важным игроком в сфере децентрализованных финансов.

Недавно стало известно, что стоимость биткоина снова достигла рекордного значения, составив 69 тысяч долларов за единицу. Курс криптовалюты подорожал на 0,62%, свидетельствуют данные торгов на Binance.