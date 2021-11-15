Автоэксперт Горбачев назвал маленькие автомобили самыми опасными при ДТП

Москва, 15 ноября. Любой автомобиль, в котором не пристегнуты ремнями безопасности водитель и пассажиры, является опасным в случае аварии, заявил эксперт Михаил Горбачев.

По мнению собеседника агентства, «маленькие автомобильчики более опасны при аварии, потому что зоны сминаемости в них — очень маленькие», сообщил эксперт в беседе с «Прайм».

«Некоторые автопроизводители до сих пор выпускают автомобили, с трудом набирающие три звезды в крэш-тестах. Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хэтчбек Fiat 500», — рассказал специалист.

На сегодняшний день, в основном, все выпускаемые автомобили безопасны. Отдельно следует следить за состоянием шин. Так как автомобиль держится за дорожное полотно шинами, то если они у вас хорошие и проверенные, то вероятность попадания в ДТП значительно снижается, подчеркнул эксперт.

Недавно производство автомобилей BMW выросло на 18%. Баварский автомобильный завод продемонстрировал хорошие финансовые результаты по итогам третьего квартала года, о чем свидетельствует отчетность концерна.