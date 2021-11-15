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Украина получила от США четвертую поставку боеприпасов
Армия
Украина получила от США четвертую поставку боеприпасов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 15 ноября. США передали Украине порядка 80 тонн боеприпасов, сообщили в пресс-службе американского посольства в Киеве.

Украина получила поставку в рамках дополнительной помощи со стороны Белого дома. Об этом посольство написало в Twitter.

«Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент (Джо. — Прим. ФАН) Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Украины сообщило о размещении ракет на южной границе страны. Также Киев работает над усилением общих возможностей собственных ВМС, включая сотрудничество с Турцией и США, передает RT.

Участвующий в работе контактной группы по Донбассу российский полпред Борис Грызлов заявил, что Украина обостряет обстановку на Черном море и в Донбассе под прикрытием США. Он добавил, что представители Украины фактически саботируют переговорный процесс по урегулированию конфликта, уклоняясь от деятельной работы.

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Киев боеприпасы помощь
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