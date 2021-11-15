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Приморье и Алтай лидируют по темпам роста оборота общепита за 9 месяцев 2021 года
Политика
Приморье и Алтай лидируют по темпам роста оборота общепита за 9 месяцев 2021 года
pixabay.com  /  Pixabay License

Москва, 15 ноября. Оборот общественного питания в январе-сентябре увеличился почти во всех регионах России. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Ресторанный бизнес стал одним из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. По итогам минувшего года в целом по России оборот общественного питания снизился на 20,7%, что стало одним из худших показателей среди всех отраслей экономики. Сокращение было зафиксировано в 82 из 85 субъектов страны.

Согласно данным РИА Новости, по итогам трех кварталов 2021 года оборот общественного питания в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 27,4%. Рост зафиксирован по итогам девяти месяцев в подавляющем большинстве регионов.

Наиболее существенный темп зафиксирован в Приморском крае (81,1%) и Республике Алтай (80,9%). Лидируют также Северная Осетия, Крым, Калининградская область, Брянская область, Москва и Санкт-Петербург, где оборот увеличился более чем на 40%. Темпы роста превысили общероссийский уровень (27,4%) в 29 регионах.

Ранее ФАН сообщал, что экономисты и политологи считают поддержку ресторанного бизнеса властями Петербурга недостаточной. Введение QR-кодов с 1 декабря может привести к закрытию заведений, предполагают эксперты.

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