Бизнес предупредил о банкротстве ряда ТСО из-за внедрения эталонных тарифов

Москва, 15 ноября. Преждевременное внедрение эталонных тарифов в электроэнергетике может привести к банкротству и ликвидации некоторых территориальных сетевых организаций (ТСО).

Такое внедрение эталонных тарифов повлияет и на рост цен на электроэнергию для потребителей, заявили в ассоциации «Территориальные сетевые организации» в интервью «Известиям».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести законопроект о внедрении тарифов уже в 2022 году. Эталонный принцип предполагает вычисление средних ставок на услуги, исходя из показателей издержек других организаций.

В ассоциации считают, что справедливый расчет невозможен, так как в одном регионе в разных ТСО власти не назначают одинаковые выплаты на содержание оборудования. В аппарате вице-премьера Александра Новака заявили, что учтут позицию бизнеса.

Ранее стало известно, что Правительство России предоставит субсидии из федерального бюджета банкам для поддержки бизнеса.