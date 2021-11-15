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Экономика
Бизнес предупредил о банкротстве ряда ТСО из-за внедрения эталонных тарифов
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Бизнес предупредил о банкротстве ряда ТСО из-за внедрения эталонных тарифов
Экономика
Бизнес предупредил о банкротстве ряда ТСО из-за внедрения эталонных тарифов
freepik.com  /  drobotdean

Москва, 15 ноября. Преждевременное внедрение эталонных тарифов в электроэнергетике может привести к банкротству и ликвидации некоторых территориальных сетевых организаций (ТСО).

Такое внедрение эталонных тарифов повлияет и на рост цен на электроэнергию для потребителей, заявили в ассоциации «Территориальные сетевые организации» в интервью «Известиям».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести законопроект о внедрении тарифов уже в 2022 году. Эталонный принцип предполагает вычисление средних ставок на услуги, исходя из показателей издержек других организаций.

В ассоциации считают, что справедливый расчет невозможен, так как в одном регионе в разных ТСО власти не назначают одинаковые выплаты на содержание оборудования. В аппарате вице-премьера Александра Новака заявили, что учтут позицию бизнеса.

Ранее стало известно, что Правительство России предоставит субсидии из федерального бюджета банкам для поддержки бизнеса.

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тарифы банкротство бизнес
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