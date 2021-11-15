Минтранс Белоруссии оценил действия экипажа упавшего у Иркутска Ан-12

Минск, 15 ноября. Экипажу упавшего под Иркутском самолета Ан-12 авиакомпании «Гродно» не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию.

Глава Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский призвал не делать преждевременные выводы о крушении воздушного судна. Об этом он заявил на телеканале ОНТ.

«Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды. В этот короткий промежуток экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию, это очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна», — заявилл он.

Сейчас Межгосударственным авиационным комитетом инициировано расследование. Экспертам необходимо получить параметрическую информацию, чтобы сымитировать ситуацию крушения самолета.

Ранее сотрудники дорожной службы приступили к вывозу обломков потерпевшего крушения самолета Ан-12. Их доставят в специальный ангар на территории иркутского аэропорта.